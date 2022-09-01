"3 ثوان في المحاكمة تُبطل الحكم".. محام يعلن تقدمه اليوم بمذكرة نقض ضد حكم قاتل نيرة أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أعلن أشرف نبيل، المحامي بالنقض، تقدمه اليوم الخميس، بمذكرة النقض على الحكم الصادر بحق الطالب محمد عادل، والصادر بحقه حكمًا بالإعدام شنقًا، لإدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة توشكي بالقرب من جامعة المنصورة خلال شهر يونيو الماضي.

وقال محامي المُدان في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن مذكرة الطعن على الحكم التي صدر ضد المُدان تتضمن11 سببًا قانونيًا وسيتم إيداعها بنيابة جنوب المنصورة الكلية.

وأضاف المحامي في بيانه: "ننبه ونشدد في التنبيه على مستخدمي الفيس بوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية أو تعاطفهم مع المتهم وعدم إرسال أي رسائل او تعليقات بأي من الصور التي تتناول بالإساءة للمجنى عليها رحمها الله أو أسرتها أو أي من عائلتها أو محاميها أو المتعاطفين معها وإلا سيتعرض للحذف والحظر من جانبنا".

وتابع:"ننبه ونشدد أيضًا على عدم إرسال أي رسائل تشمل الاقتراحات أو وجهات النظر التي يدعي البعض أنها أدلة قد تفيد القضية مدعومة بفيديوهات وخلافه فمكتبنا ليس بحاجة إلى آرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مجهود يشكر لكم إلا أنه يسبب لنا الإزعاج دون داعى".

وأضاف المحامي : "نحن لن نسمح ابدا بأن يتخذ من صفحتنا محاولة لتدشين فريق ليناهض فريق آخر بين مؤيد ومعارض فالدور الذي نقوم به هو دور قانوني قائم على العلم والفهم والسعي إلى تحقيق العدالة بكامل النزاهة دون الانحياز او الانقسام أو الانضمام لمناصرة فريق على فريق فدورنا هو ملف القضية" .

وصرح نبيل قائلا: "ثلاث ثواني فقط من وقائع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل برمتها وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقض الحكم وفقًا لصحيح القانون".

وكانت أسرة المُدان محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف حررت توكيل رسمي بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمحامي أشرف نبيل، للطعن في حكم إعدامه أمام محكمة النقض.

وأصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين، سعيد عبدالرشيد السمادوني، وهشام علي جمال الدين غيث، القاضيان بمحكمة استئناف المنصورة، حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم.

وأوصت المحكمة فى حيثيات حكم الإعدام على المتهم محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو الماضي، بطعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها، المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها، لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها، ما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن .