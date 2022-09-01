استمرار تسجيل إصابات ووفيات بكورونا حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عالمية - (أ ش أ)

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و563 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 6 ملايين و358 ألفا و808 إصابات مؤكدة، كما سجلت 25 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 157 ألفا و566 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 1111 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و213 ألفا و658 إصابة مؤكدة، كما سجلت 12 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و702 حالة وفاة.

وفي البوسنة والهرسك، سجلت السلطات الصحية 220 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 395 ألفا و850 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و50 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 224 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 997 ألفا و346 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 12 ألفا وحالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1462 إصابة جديدة و47 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و281 ألفا و320 حالة إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 143 ألفا و807 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و91 ألفا و124 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و915 حالة وفاة.

في السنغال تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 164 حالة إصابة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 ألفا و817 إصابة و90 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و867 ألفا و757 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 175 ألفا و595 حالات وفاة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل إجمالي 574 ألف و124 ألف حالة إصابة، وحصيلة الوفيات بلغت 1152 حالة منذ بدء الجائحة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و314 حالة إصابة و36 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 170 ألفا و528 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 19 مليون و 808 ألفا و426 حالات إصابة.

وسجلت صربيا إجمالي الإصابات إلى مليونين و279 ألفا و485 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و672 حالة.

وسجلت كينيا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و 183 حالة والوفيات إلى 5673 حالة وفاة

وسجلت فرنسا 27 ألفا و 358 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و 509 آلاف و961 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 154 ألفا و 39 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 42 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و110 آلاف و 539 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 621 إصابة وصفر وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 813 ألفًا و 437 إصابة والوفيات إلى 9760 حالة