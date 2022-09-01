شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “السعودية سبورت” جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، عقب نهاية مباريات اليوم الأربعاء.

هالاند يكتسح هدافي الدوري الإنجليزي

يبدو أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، سيصنع تاريخًا خاصًا في البريميرليج، بعدما واصل هوايته المعتادة بهز الشباك.

هالاند سجل هاتريك في مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست، التي انتهت بسداسية نظيفة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي



1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي: 9 أهداف

2- ألكسندر ميتروفيتش، فولهام: 5 أهداف.

3- هاري كين، توتنهام: 4 أهداف.

4- ويلفيرد زاها، كريستال بالاس: 4 أهداف.

5- رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف.

6- باسكال غروس، برايتون:3 أهداف.

7- مارتن أودجار، أرسنال: 3 أهداف.

8- رحيم سترلينج، تشيلسي: 3 أهداف.

9- لويس دياز، ليفربول: 3 أهداف.

10- غابريل خيسوس، آرسنال: 3 أهداف.

11- غابريل مارتينيلي، آرسنال: 3 أهداف.

12- روبيرتو فيرمينو، ليفربول: 3 أهداف.

13- برناردو سيلفا، مانشستر سيتي: هدفان.

14- تشي آدامر، ساوثهامتون: هدفان.

- ويلسون، نيوكاسيل يونايتد: هدفان.

16- إيلكاي غوندوغان، مانشتسر سيتي: هدفان.

17- إيفان توني، برينتفورد: هدفان.

18- ماديسون، ليستر سيتي: هدفان.

19- محمد صلاح، ليفربول: هدفان.

20- جوليان ألفاريز، مانشتسر سيتي: هدفان.

22- أنثوني غوردن، إيفرتون: هدفان