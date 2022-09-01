انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة تعلن دعم أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجنرال رايدر في مؤتمر صحفي في "البنتاغون" إنه جرى منح شركة "رايثيون" للتكنولوجيا الدفاعية مبلغ 182 مليون دولار لتزويد كييف بصواريخ أرض - جو.

وقبل نحو شهرين، قالت تقارير إعلامية إن واشنطن عازمة على تزويد أوكرانيا بصواريخ "ناسامز" المضادة للطائرات، إثر القصف الروسي الذي طال مناطق في كييف.



و"ناسامز" هي المنظومة التي تستخدمها الولايات المتحدة لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في واشنطن.

ودخلت منظومة "ناسامز" النرويجية الخدمة في 1998 وهو نظام دفاع جوي متوسط المدى يرتكز على الشبكة تم تصميمه وتطويره بشكل مشترك من قِبل شركتي رايثيون الأميركية وكونغسبيرغ النرويجية لصناعة الدفاع والطيران، بشكل أساسي للقوات الجوية الملكية النرويجية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل الحرب وأثنائها تقديم صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات التي تحمل على الكتف.



وجاء تصريح الجنرال رايدر بالتزامن مع تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير أن واشنطن ستستمر في توفير احتياجات أوكرانيا العاجلة والمستقبلية.

ولطالما طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الغرب وخاصة الولايات المتحدة على تزويد بلاده بأسلحة مضادة للطيران.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق من أغسطس الجاري مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار.

واعتبرت هذه الحزمة أكبر مساعدات تقدمها واشنطن لكييف منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.