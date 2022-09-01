"تعليم النواب" توصى بتوجيه 300 مليون جنيه لمشروع إنشاء أكاديمية الرياضيات

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأكاديمية البحث العلمى بمبلغ (200) مليون جنيه لمشروع الجينوم المصرى ومبلغ (300) مليون جنيه لمشروع إنشاء الأكاديمية الوطنية للرياضيات لضمان الوفاء بتكليفات رئيس الجمهورية على الوجه الأمثل.

جاء ذلك فى التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى فى ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم والبحث العلمى، للسنه المالية الجديدة 2022/2023.

يشار إلى فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استثمارات كلية لقطاع التعليم نحو 77.2 مليار جنيه.

ويتضمن قطاع البحث العلمـى مشروعات هامه، حيث خصص لمعهد بحوث الالكترونيات نحو 385 مليون جنيه، وهيئة الاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء نحو 440 مليون جنيه، ومركز بحوث وتطوير الفلزات نحو 409 ملايين جنيه، والهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية نحو 152.7 مليون جنيه.

كما وجهت الخطة لمعهد بحوث أمراض العيون 271 مليون جنيه، ومعهد القومى لعلوم البحار والمصائد 409 ملايين جنيه، والمعهد القومى للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية 284 مليون جنيه، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار 615 مليون جنيه، ومعهد تيودور بلهارس 108 ملايين جنيه.