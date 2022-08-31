شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت مباريات اليوم الأربعاء، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الحالي، والتي شهدت إثارتها المُعتادة.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

وشهدت منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، فوز كاسح لفريق مانشستر سيتي بنتيجة ستة أهداف نظيفة ضد نوتينجهام فورست، بينما واصل آرسنال صحوته بفوز ثمين على أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

فيما شهدت مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، إثارة خاصة بعدما حول الريدز تأخره إلى فوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1 - أرسنال – 12 نقاط

2 – مانششستر سيتي – 10 نقاط

– برايتون – 10 نقاط

4 – توتنهام هوتسبير – 7 نقاط

5 – ليدز يونايتد – 7 نقاط

6 – تشيلسي – 7 نقاط

7 – مانشستر يونايتد – 6 نقاط

8 – ليفربول – 5 نقاط

9 – برينتفورد – 5 نقاط

10 – نيوكاسل يونايتد – 5 نقاط

11 – فولهام – 5 نقاط.

– نوتينجهام فورست – 4 نقاط

13 – كريستال بالاس – 4 نقاط

14 – ساوثهامبتون – 4 نقاط

15 – أستون فيلا – 3 نقاط

16 – بورنموث – 3 نقاط

17 – إيفرتون – نقطتين

18 – وولفرهامبتون – نقطة

19 – ليستر سيتي – نقطة

20 – وست هام يونايتد – دون نقاط