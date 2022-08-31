شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم الأربعاء 31-8-2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدل الستار على مباريات اليوم الأربعاء الموافق الواحد والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة العديد من المواجهات والتي شهدت إثارة وندية قوية حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

الدوري الإنجليزي

وفي البداية حقق آرسنال فوز صعب على استون فيلا بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مباراة بورنموث ضد وولفرهامبتون بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق مانشستر سيتي فوز كبير على حساب نوتنجهام فورست بستة أهداف دون رد.

وانتهت مباراة وست هام وتوتنهام هوتسبير بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما حقق ليفربول فوز قاتل على نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي سجل فيها الريدز الهدف الثاني في الدقيقة 97.

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ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذه النتائج يحقق فريق آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول نقاط المباراة الثلاثة ويتصدر الجانرز ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 15 نقاط في المركز الأول في سلم ترتيب البريميرليج، وجاء ترتيب البطولة بالكامل على النحو التالي:

أرسنال.. 15 نقطة.

مانشستر سيتي.. 13 نقطة.

توتنهام.. 11 نقطة.

برايتون.. 10 نقاط.

ليفربول.. 8 نقاط.

ليدز يونايتد.. 8 نقاط.

فولهام.. 8 نقاط.

ساوثهامبتون.. 7 نقاط.

تشيلسي.. 7 نقاط.

برينتفورد.. 6 نقاط.

نيوكاسل يونايتد.. 6 نقاط.

مانشستر يونايتد.. 6 نقاط.

كريستال بالاس.. 5 نقاط.

وست هام يونايتد.. 4 نقاط.

نوتنجهام فورست.. 4 نقاط.

بورنموث.. 4 نقاط.

إيفرتون.. 3 نقاط.

وولفرهامبتون.. 3 نقاط.

أستون فيلا.. 3 نقاط.

ليستر سيتي.. نقطة واحدة فقط.