شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحقق فوز صعب على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق ليفربول فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد انفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

وكانت نتيجة الشوط الأول من المواجهة قد انتهت على واقع تقدم فريق نيوكاسل بهدف دون رد، ومنذ البداية وحاول لاعبوا الريدز على ملعبه ووسط جماهيره من تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جديد، وفي الدقيقة 38 سجل اليكسندر إيساك الهدف الأول لصالح فريق نيوكاسل يونايتد.

وفي شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة 61 سجل روبريتو فيرمينو الهدف الأول وهدف التعادل ومر الوقت دون حدوث جديد حتى وصلت الدقيقة 96 ليسجل فابيو كارفالهو الهدف الثاني وهدف الفوز لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة رقم ثمانية نقاط بعد فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة على يد مانشستر يونايتد.