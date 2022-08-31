شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار تشيلسي اليوم.. صفقة دفاعية مدوية لتدعيم صفوف البلوز وتطورات صفقة أوباميانج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي تشيلسي في الساعات القليلة الماضية عن رابع صفقاته الصيفية "صيف 2022"، لتعزيز صفوف الفريق الدفاعية بعناصر مميزة تُعيد أبطال العالم 2022 على الساحات العُليا من جديد.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أخبار تشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري، وذلك يأتي كالتالي..

تشيلسي يضم فوفانا من ليستر سيتي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن صمه ويسلي فوفانا من صفوف ليستر سيتي، ليُدعم به صفوف البلوز الدفاعية.

ووفقًا لما أشارت إليه تقارير صحفية بريطانية عدة، فإن فوفانا كلّف خزينة تشيلسي ما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى جانب خمسة ملايين جنيه إسترليني أخرى في صورة إضافات.

تقارير.. أوباميانج يقترب من الاستمرار في صفوف برشلونة

أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب استمرار الدولي الجابوني أوباميانج في صفوف برشلونة، مؤكدة على فشل إنضمام المهاجم إلى تشيلسي.

وجاء ذلك بعدما فشلت إدارة البلوز في التوصل إلى اتفاق مع البارسا، ليستمر اللاعب في صفوف برشلونة خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أُصيب أوباميانج إلى كسر في الفك بعد السطو المسلح الذي تعرض له في منزله، لتهدئة بسبب انتقاله إلى تشيلسي.

تشيلسي يتعرض لهزيمة مُهينة من ساوثهامبتون

تعرض تشيلسي أمس الثلاثاء إلى هزيمة من ساوثهامبتون بثنائية مقابل هدف، بعد مستوى سيئ لدى عليه لاعبي البلوز طوال أحداث اللقاء.

موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع وست هام ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي مساء السبت القادم الموافق 3من شهر سبتمبر القادم، في ستامفورد بريدج.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ووست هام السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية "الحاصلة على حقوق بث المباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء"، أحداث اللقاء المرتقب بين تشيلسي ووست هام.

موقف تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع تشيلسي في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة البريميرليج في نسخته الجارية 2022/2023، برصيد 7 نقاط.

موقف وست هام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023

يقع وست هام في المركز الـ 14 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط فقط لا غير.