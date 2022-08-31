شكرا لقرائتكم خبر عن رهيب...القاطرة النرويجية غير قابلة للإيقاف هالاند يحطم كل الأرقام القياسية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل المهاجم النرويجي هالاند تألقه مع السيتي فى الفترة الأخيرة، حيث تمكن اللاعب من تسجيل ثلاثية جديدة فى المباراة التي يخوضها مانشستر سيتي أمام نوتينغهام فورست الآن فى إطار فعاليات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع القاطرة النرويجية هالاند رصيده التهديفي إلى 9 أهداف، مما يضعه يغرد منفردًا فى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، فى الوقت الذي يبتعد عن أقرب منافسه بفارق 4 أهداف كاملة، حيث جاء أليكساندر ميتروفيتش فى المركز الثاني برصيد 5 أهداف.



هالاند يحقق رقمًا غير مسبوق فى البيرميرليج

ويعد هالاند أول لاعب فى تاريخ البيرميرليج يسجل هاتريك لمباراتين على التوالي فى سابقة غير معهودة داخل المسابقة، فى حين أنه اللاعب الوحيد أيضًا الذي يتمكن من تسجيل 9أهداف خلال مباريات المسابقات المحلية فى شهر أغسطس فقط.

وفى إطار متصل يسعي اللاعب النرويجي لزيادة سجله التهديفي فى الدقائق القليلة المقبلة، خاصة أن المباراة أمام نوتينغهام فورست ما زالت جارية، فى الوقت الذي يتقدم فيه الفريق السماوي بقيادة جوارديولا برباعية نظيفة على مضيفه فى ملعب الإتحاد معقل السيتي.



هالاند يزيح نيمار من المنافسة على الحذاء الذهبي

وعلى الجانب الآخر فى أحدي المواجهات الثنائية الأخري على الفوز بالحذاء الذهبي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف فى الخمس دوريات الأوروبية الكبري، تمكن هالاند من إزاحة نيمار عن طريقه بالثلاثية التي سجلها المهاجم النرويجي اليوم، حيث أن اللاعب البرازيلي ما زال يمتلك فى رصيده التهديفي 6 أهداف فقط.