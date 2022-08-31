انت الان تتابع خبر الحر يضرب دولة أوروبية.. ارتفاع نسبة الوفيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشمل إحصاءات الوفيات الإضافية تجاوز العدد الحقيقي للوفيات على العدد المتوقع خلال فترة زمنية معينة.

وتم تحليل بيانات 33 مدينة كبيرة، وبلغت نسبة الزيادة في المدن الشمالية 41%، وفي وسط وجنوب إيطاليا 35%.



ويشير خبراء المعهد الوطني لدراسة الأجواء والمناخ، إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة قد تكون الأعلى منذ 200 عام.

وأصبح شهر يوليو ثاني أكثر شهر حرارة في تاريخ الدراسات، حيث كانت درجات الحرارة أعلى بـ 2.26 درجة من درجة الحرارة المتوسطة منذ عام 1800.

وفي بداية أغسطس 2021 تم تسجيل درجة الحرارة عند مستوى 48.8 درجة في بلدة فلوريدا في جزيرة صقلية، وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة التي تم تسجيلها في أثينا في يوليو عام 1977.