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الحر يضرب دولة أوروبية.. ارتفاع نسبة الوفيات

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بغداد - ياسين صفوان - وتشمل إحصاءات الوفيات الإضافية تجاوز العدد الحقيقي للوفيات على العدد المتوقع خلال فترة زمنية معينة.

وتم تحليل بيانات 33 مدينة كبيرة، وبلغت نسبة الزيادة في المدن الشمالية 41%، وفي وسط وجنوب إيطاليا 35%.


ويشير خبراء المعهد الوطني لدراسة الأجواء والمناخ، إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة قد تكون الأعلى منذ 200 عام.

وأصبح شهر يوليو ثاني أكثر شهر حرارة في تاريخ الدراسات، حيث كانت درجات الحرارة أعلى بـ 2.26 درجة من درجة الحرارة المتوسطة منذ عام 1800.

وفي بداية أغسطس 2021 تم تسجيل درجة الحرارة عند مستوى 48.8 درجة في بلدة فلوريدا في جزيرة صقلية، وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة التي تم تسجيلها في أثينا في يوليو عام 1977.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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