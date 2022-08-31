انت الان تتابع خبر موقف أمريكي جديد يخص إيران: لن نسمح بالنووي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان البيت الأبيض: "تحدث بايدن، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد للتشاور بشأن التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران".

وأضاف: "شدد بايدن على التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".



وعلى صعيد آخر، أبرز البيان: "كما شدد بايدن على أهمية اختتام مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة".

من جهته، كشف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه "بحث مطولا المفاوضات التي تجريها الدول العظمى حول الاتفاق النووي مع إيران والجهود المختلفة التي يتم بذلها من أجل وقف سعي إيران نحو امتلاك السلاح النووي".