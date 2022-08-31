ألمانيا: اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع نوفمبر القادم في مونستر

محمد اسماعيل - القاهرة - ألمانيا - (أ ش أ)

أفاد بيان للخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، بأن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع سيعقد في نوفمبر القادم في مدينة مونستر في ولاية شمال الراين - وستفاليا في غرب ألمانيا.

وأوضح البيان أن الاجتماع الرسمي الثاني لوزراء الخارجية خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع سيعقد في 3 و 4 نوفمبر في مبنى البلدية التاريخي في مونستر.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية لمدينة مونستر تود وعلى وجه الخصوص عمدة المدينة ماركوس ليوي أن تشكر مجلس المدينة على الفرصة لقبول استضافه مدينة مونستر لهذا الاجتماع الهام.

كما توجهت وزارة الخارجية لمدينة مونستر بالشكر أيضًا إلى حكومة الولاية وشرطة شمال الراين - وستفاليا لتعاونهم في إعداد واستضافة هذا الحدث لرئاسة ألمانيا لمجموعة السبع.