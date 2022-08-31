رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الكبد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا: جمال محمد:

افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، وحدة الأشعة المقطعية بقسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، استكمالًا لما تشهده المستشفيات الجامعية من تطور مستمر، بعد افتتاحه للعديد من الوحدات والصروح الطبية في تخصصات متنوعة، تستهدف تقديم خدمات لائقة لأهالي إقليم الصعيد، والقضاء على قوائم انتظار المرضى.

حضر الافتتاح، الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور تهامي عبدالله تهامي، مدير عام مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور أسعد عبدالرحمن، نائب مدير المستشفى، والدكتور مصطفي أبو العلا، نائب مدير المستشفى، والدكتورة نادية الأمين، رئيس أقسام الأشعة بمستشفيات جامعة المنيا، والدكتور مصطفي ريان، رئيس وحدة الأشعة التداخلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن وحدة الأشعة التي تم افتتاحها تحتوي على أقوى وأفضل أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع في المنيا وفى صعيد مصر، ويتميز بالقدرة العالية على التصوير الطبي المتقدم، المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، موجهًا إلى ضرورة التدريب والإعداد الجيد للكوادر الطبية المتعاملة مع الأجهزة الطبية التقنية الحديثة وكافة الأجهزة المعملية والمختبرية التي أضيفت للمستشفيات الجامعية حديثًا، وتوفير الدورات التدريبية في هذه المجالات المتخصصة، تعزيزاً لجودة الخدمات الصحية.

وقال الدكتور أيمن حسانين، إن الجهاز لديه القدرة على تصوير أصعب الحالات وأعقدها في أسرع وقت وبأعلى كفاءة من الفحوصات الروتينية حتى أعقد الفحوصات بأعلى معايير الجودة، وأقل تعرض للأشعة باستخدام تقنيه الـ AIDR 3D التي تقلل جرعات الأشعة بنسبة 75%، فضلًا عن قدرته الغير مسبوقة لعمل الفحوصات على الشرايين والأوردة بكامل الجسم، وعلى المخ والشريان الأورطي والشريان السباتي والشرايين الكلوية وشرايين الأطراف السفلية في ثوانٍ معدودة.