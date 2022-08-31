رئيس النواب اللبناني: ملف ترسيم الحدود في الملعب الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، الدفاع عن الحدود إذا ما تعرضت للتهديد،وقال إن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ملعب الأمريكي.

وقال بري، في كلمة في مهرجان "حركة أمل" بمدينة صور جنوب لبنان بمناسبة الذكرى الـ44 لتغييب الإمام موسى الصدر، بالنسبة لملف ترسيم الحدود "نؤكد على أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، ونحن لسنا هواة حرب لكننا سنكون في موقع المدافع عن هذه الحدود".

وأضاف أن كل متر مكعب من الغاز والنفط مغتصب ومحتل لأنه مع حدود مع فلسطين المحتلة، وبانتظار جواب المفاوض الأمريكي آموس هوكشتاين، وقال: "نؤكد أن حدودنا وسيادتنا كشرفنا لا نفاوض عليها وسندافع عنها بكل ما نملك من قدرات".

وأضاف" نحن مستعدون للمفاوضات غير المباشرة، لكن ليس إلى أجل غير مسمى".

يذكر أن الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين كان قد زار بيروت في 1 أغسطس الحالي والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم رداً موحّداً في مسألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم. ولم يعد إلى لبنان منذ ذلك الوقت .