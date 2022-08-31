لإجراءه عمليات نادرة مؤخرا.. "الأزهر" تكرم هاني عبدالجواد استشاري العمود الفقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كرم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم الدكتور هاني عبد الجواد، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري المساعد بكلية طب البنات بالقاهرة، لما يبذله من جهد مميز من خلال إجراء عمليات جراحات إعوجاج وتحدب العمود الفقري الخطرة بنجاح كبير.

وحصل عبد الجواد على عديد من الجوائز العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، حيث حصل على جائزة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من مجموعة العمود الفقري السويسرية عن أحد أبحاثه في تشوهات العمود الفقري للشباب،

وجائزة من المنظمة الأمريكية لتشوهات العمود الفقري في ٢٠١٨م عن جراحي العمود الفقري بإفريقيا، إضافة إلى جائزة أفضل بحث في جراحات اعوجاج العمود الفقري من جامعة مونتريال بكندا في ٢٠١٦م.

تدرب عبد الجواد على رئاسة المؤتمرات في سويسرا، وترأس مؤتمر جراحات العمود الفقري للمجموعة السويسرية في ٢٠١٦م، بجانب ذلك عمل مراجعا لأبحاث أحد أكبر مجلات جراحة العمود الفقري بالعالم (Spine Journal).

وحصل على عدة زمالات علمية؛ منها: زمالة جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا، كما نال منحة دراسية من مؤسسة سان جوستين بكندا سنة ٢٠١٣م، وفاز بزمالتين في مؤسسة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية الأولى سنة ٢٠٠٧م والثانية في ٢٠١٢م، وسبق تكريمه في مجلس جامعة الأزهر في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٩؛ تقديرًا لتميزه العلمي.​