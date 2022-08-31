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السعودية تصنف خمسة أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة للحوثيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

صنّفت المملكة العربية ، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، 5 خمسة أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، المدعومة من إيران.

وذكرت رئاسة أمن الدولة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس - أنه سيتم تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنّفة في هذا البيان داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

وأوضح البيان أن الأفراد الخمسة الذين تم تصنيفهم يحملون الجنسية اليمنية، ويعملون ويتعاونون في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقوا تدريبات مُكثفة في إيران، ومنهم من هم مرتبطون بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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