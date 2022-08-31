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باكستان : ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1138 قتيلا

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلا و1634 جريحا

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان، إن أكثر من 1634 شخصًا أصيبوا بجروح فيما نفق أكثر من 719 ألف رأس من الماشية في الحوادث المرتبطة بالأمطار والفيضانات.

 

كما تضرر أكثر من 3451 كيلومتراً من الطرق و 162 جسراً و170 متجراً و949 ألفا و858 مسكناً في جميع أنحاء البلاد.

 

وكشفت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.

 

وكالات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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