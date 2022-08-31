السعودية تصنف 5 أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة للحوثي - #عاجل

أسماء الأفراد المُصنّفة على النحو الآتي:
1 ) المدعو/ منصور أحمد السعادي (السعدي):
يمني الجنسية، يعمل ويتعاون في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران، ويُعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر.
2 ) المدعو/ أحمد علي الحمزي:
يمني الجنسية، وهو المسؤول عن برنامج الطائرات المُسيرة، ويتلقى أسلحة إيرانية الصنع، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران.
3 ) المدعو/ محمد عبدالكريم الغماري:
يمني الجنسية، تلقى دورات عسكرية في إيران، وهو من المُرتبطين بشكل مباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.
4 ) المدعو/ زكريا عبدالله يحيى حجر (هاجر):
يمني الجنسية، تلقى دورات عسكرية في إيران وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
5 ) المدعو/ أحمد محمد علي الجوهري:
يمني الجنسية، وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
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