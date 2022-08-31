النائب تيسير مطر ينعى المستشار إبراهيم إلياس نائب حزب الشعب الديمقراطى

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القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المستشار إبراهيم إلياس نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطى عضو تحالف الأحزاب المصرية، والذى وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقدم النائب تيسير مطر خالص العزاء لخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، وأيضا لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمـد الراحـل الكريـم بواسـع رحماتـه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.