شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يخطط للتعاقد مع حكيم زياش قبل غلق المريكاتو الصيفي الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي فى الحصول على خدمات الجناح المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي، يأتى ذلك ضمن خطة الفريق فى زيادة القوة الهجومية خلال المباريات القادمة فى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت التقارير عن حدوث مفاوضات بالفعل مع اللاعب، كما أن باب التفاوض ما زال جاريًا للتعاقد مع النجم المغربي، خاصة مع إبتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق بشكل أساسي منذ التعاقد مع الجناح الإنجليزي رحيم إستيرلينج خلال المريكاتو الصيفي الحالي.



موقف "البلوز" من رحيل اللاعب فى الصيف الجاري

وذكرت بعض المصادر الصحفية أن مسئولي تشيلسي الإنجليزي قد لا يمانعون فى خروج اللاعب عن صفوف الفريق فى الصيف الجاري، ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي جيد من بيع اللاعب، لا سيما أن الفريق تعاقد مع اللاعب من أياكس فى صفقة ضخمة كبدت خزائن الفريق الكثير من الأموال.

وفى سياق متصل أكد المدرب الألماني توماس توخيل أنه لا يمانع رحيل اللاعب فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الذي يتألق فيه اللاعب الإنجليزي رحيم إستيرلينج مع الفريق، كما أنه يتواجد الكثير من اللاعبين فى صفوف الفريق أكثر إلتزامًا منه.



موقف اللاعب من عرض توتنهام الأخير

ومن جانبه يري اللاعب أن فرصة خروجه عن صفوف تشيلسي ستكون الأفضل له وللفريق خلال الفترة الحالية، فى الوقت الذي تأزمت فيه العلاقة بين الطرفين وأصبح اللاعب بعيدًا عن المشاركة مع الفريق بشكل أساسي، الشئ الذي يفتقده اللاعب بشدة فى الوقت الراهن.