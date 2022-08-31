شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يعلن رسميا تعاقده مع مدافع ليستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي عن إتمامه التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف دفاع الفريق خلال الموسم الكروي الحالي 2022-2023.

تشيلسي يعلن التعاقد مع فوفانا

وكشفت الصفحات الرسمية لفريق تشيلسي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن إتمام التعاقة مع ويسلي فوفانا اللاعب الفرنسي، قادما من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وكانت قد أفادت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق أن عقد فوفانا مع البلوز سيمتد حتى سبع سنوات من الآن مقابل 82 مليون يورو.

وكتبت الصفحة الرسمية لفريق تشيلسي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"أهلا ويسلي" مع نشر صورة له بقميص البلوز الجديد.

تصريحات فوفانا عقب التوقيع مع تشيلسي

في المقابل، علق فوفانا المدافع الفرنسي على انتقاله لصفوف تشيلسي الإنجليزي قائلا:"قضيت يومين عظيمين حقا، أنا سعيد بنجاح الصفقة والانتقال لصفوف تشيلسي، لقد قمت بالتدرب مع الفريق هذا الصباح وكان هذا بمثابة حلم لي".

وأختتم قائلا:"أنا متحمس للغاية لبداية مشواري مع تشيلسي من أجل تحقيق الألقاب مع النادي وإسعاد جماهير البلوز".

يذكر أن تشيلسي تعرض لهزيمة موجعة أمام ساوثهامبتون بالمباراة الماضية التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف.

وبذلك تكون هذه هي الخسارة الثانية لتشيلسي في الدوري عقب الخسارة أيضا أمام ليدز يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ويحتل تشيلسي الآن المركز الثامن برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين.

