قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ألغت قطر قرار إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المُغلقة، إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام.

ويأتي القرار بعد أقل من شهرين من عودة السلطات القطرية الى تطبيق إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لما يزيد عن ألف حالة يوميا مطلع يوليو، الماضي .

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في قطر منذ بدء الجائحة في مارس 2020، أكثر من 427 ألف حالة، بينما توقف عدد الوفيات عند 681 حالة فقط، فما بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح نحو 7.4 مليون جرعة وفق بيانات وزارة الصحة القطرية.