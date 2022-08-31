بوتين يخاطب الدول الإسلامية

اسماعيل عبد الحي - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الإسلامية بأنها شريك تقليدي لروسيا في حل القضايا العالمية، وذلك في برقية تحية للمشاركين في قمة قازان العالمية للشباب المنعقدة هذه الأيام.

وقال بوتين في برقيته التي نشرت على موقع الكرملين اليوم الاثنين: "دول العالم الإسلامي هي شريكنا التقليدي في حل العديد من القضايا الملحة في الأجندة الإقليمية والعالمية، وفي الجهود المبذولة لبناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية".

وأضاف بوتين "من المهم أن يشارك الشباب بشكل متزايد في مثل هذا التفاعل البناء متعدد الأوجه"، مشيرا إلى وصول "مئات المندوبين من عشرات الدول إلى قازان ممثلين عن مختلف المنظمات العامة والطلابية ومراكز الأبحاث والهيئات الحكومية المسؤولة عن سياسة الشباب".

واعتبر الرئيس أن "اختيار قازان عاصمة للشباب لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد المستوى العالي لعلاقات روسيا مع هذه المنظمة".

وأعرب عن ثقته في أن القمة، التي تجرب في الفترة بين 27 و30 أغسطس ضمن فعاليات "قازان - عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي - 2022"، ستسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين شعوب روسيا والدول الإسلامية، متمنيا للمشاركين في الحدث النجاح والازدهار والتوفيق.

روسيا اليوم