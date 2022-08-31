شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يفجر مفاجأة ويعلن الموقف النهائي لرحيل رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل حول الموقف النهائي لكرستيانو رونالدو، النجم البرتغالي ولاعب فريق مانشستر يونايتد، من الرحيل عن صفوف قلعة الأولد ترافورد خلال الفترة القادمة.

ويستعد مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية لخوض مباراة هامة أمام نظيره ليستر سيتي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تين هاج يكشف موقف رونالدو ووان بيساكا من الرحيل

وتحدث تين هاج خلال المؤتمر الصحفي على هامش مباراة الغد، عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع الفريق حيث قال:"رونالدو أصبح مستقبله واضحا الآن، نحن بحاجة إلى كل اللاعبين أصحاب الخبرات والجودة العالية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:"وأيضا نحتاج إلى عدد كبير من اللاعبين في ظل ضغط المباريات الذي سنتعرض له خلال الفترة القادمة، لذلك سيبقى كل اللاعبين معنا هذا الموسم".

وأكمل:"بالطبع وان بيساكا سيبقى وأيضا رونالدو، هذا الفريق سيبقى هكذا من سبتمبر وحتى شهر يناير المقبل على أقل تقدير".

نتائج وترتيب مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

وكان قد نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق فوزا مهما على ساوثهامبتون مؤخرا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي بهدف نظيف، ليحتل اليونايتد بذلك المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط بفوزين وهزيمتين.

يذكر أن بداية مانشستر يونايتد لم تكن جيدة في البداية حيث تعرض الفريق للهزيمة أمام كل من برايتون في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر من برينتفورد في المباراة الثانية بنتيجة 4-0.