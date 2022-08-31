شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - الهلال يقدم عرضا للتعاقد مع رونالدو واللاعب يرفض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول تلقي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضا من جانب الهلال السعودي من أجل الانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة النجم البرتغالي من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ذا أتلتيك الإنجليزية بأن العرض الوحيد الذي تم تقديمه بشكل رسمي لإدارة مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو كان من قبل الهلال السعودي غلا أن العرض قوبل بالرفض.

رونالدو يرفض عرض الهلال

وجاء رفض اللاعب بسبب رغبة رونالدو في البقاء في أوروبا والمشاركة في البطولة المفضلة له وهي دوري أبطال أوروبا، والتي أصبحت أحد اهم أسباب رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي.

وكان قد فشل اليونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا العام مما دفع رونالدو في التفكير للرحيل عن صفوف الفريق في أسر وقت.

اقتراب رونالدو من البقاء داخل اليونايتد

يذكر أن العلاقة قد توترت كثيرا بين رونالدو والمسوؤلين في مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية في ظل إسرار النجم البرتغالي على الرحيل عن صفوف قلعة الأولد ترافورد في الانتقالات الصيفية الحالية وقبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي.

وفي حالة عدم وجود أي عروض أخرى لرونالدو، فسيضطر النجم البرتغالي للرضوخ للأمر الواقع والبقاء داخل مانشستر يونايتد هذا العام والمشاركة مع الفريق في بطولتي الدوري الأوروبي ومسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.