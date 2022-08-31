شكرا لقرائتكم خبر عن فى مفاجأة... تقارير إنجليزية تؤكد إقتراب موسيماني من البيرميرليج كأول مدرب أفريقي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود مفاوضات قوية بين بورنموث الإنجليزي والمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يأتي ذلك بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق على يد ليفربول فى الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل بورنموث المركز ال 18 فى جدول ترتيب مسابقة البيرميرليج، بعدما فاز الفريق فى لقاء وحيد أمام استون فيلا، قبل أن يتلقي ثلاثة هزائم ساحقة ومتتالية أمام كلًا من أرسنال ومانشيستر سيتي وليفربول، مما جعل الفريق يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد للمرحلة القادمة.



كيف تسير المفاوضات مع موسيماني فى الوقت الحالي

وكشفت صحيفة" ديلي ميل" الإنجليزية عن وجود محادثات بالفعل بين مسئولي بورنموث ووكيلة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حيث أوضحت أن المدرب الجنوب أفريقي أمامه فرصة تاريخية فى حال نجاح مفاوضاته مع الفريق الإنجليزي، كونه سيكون أول مدرب من القارة السمراء يقود فريق داخل البيرميرليج.

ومن جانبه يفكر بيتسو فى العرض بشكل أكثر جدية، لا سيما أنه صرح فى أكثر من منافسة أن المدربين واللاعبين الأفارقة يتعرضون للإضطهاد ولا يحظون بالقدر العالي من التقدير رغم تحقيقهم العديد من النجاحات، مما قد يدفعه للموافقة على التواجد داخل صفوف بورنموث.

وفى سياق متصل أكدت مويرا تلاجالي زوجة المدرب ووكيلة أعماله أن هذه الفرصة ستكون جيدة للغاية فى مسيرته التدريبية، مشيرة إليه أنها لن تتكرر كثيرًا فى الفترة القادمة، على الرغم من تأكيد المدرب الجنوب أفريقي عن رغبته فى التوجه لتدريب المنتخبات فى الفترة المقبلة.