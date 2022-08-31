انت الان تتابع خبر اجتماع للجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الخضراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس الأعرجي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الخضراء، التي تشكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة برئاسة مستشار الأمن القومي وعضوية ممثلين عن رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة ووكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات والأمن الوطني".وتتولى اللجنة، و فق البيان، "مسؤولية تقصي الحقائق عن الأحداث التي جرت داخل المنطقة الخضراء، والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وتمخض عن الاجتماع "تشكيل لجان فرعية، للتحرك بشكل ميداني، من أجل تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء".

ووجه الأعرجي، بأن "يكون التحقيق بشكل حيادي، مؤكدا أن الذين استشهدوا وجرحوا هم جميعا أبناؤنا، ولا نميل في تقصي الحقائق إلا للعراق".



وشهد يوم الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ثم اندلعت بعدها اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء خلال ساعة واحدة.