انت الان تتابع خبر المرور العامة تصدر قرارا جديدا بشأن الدراجات النارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءاً على امر وتوجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي ونظراً للظروف الانسانية التي يمر بها البلد وبالأخص أصحاب الدراجات النارية ولاعطاءهم فترة اخرى بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لترقيم هذه الدراجات التي كانت بتاريخ 2022/9/1 بعد قرار تخفيض رسم التسجيل الخاص بالدراجات النارية، حيث وجه بتمديد فترة إكمال ما تبقى من الدراجات النارية التي لم يتم تسجيلها شهر اخر اي لغاية 2022/10/1 ".وأضافت انه "بعد ذلك سوف يتم المباشرة بحجز المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم استنادا لأحكام المادة ٢٥ اولا(ز) من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩".

وأشارت المديرية الى انها "تهيب بأصحاب الدراجات النارية بمراجعة دوائر التسجيل لغرض تسجيل دراجاتهم خلال الفترة اعلاه ".