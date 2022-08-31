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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، سقوط إحدى طائرات سلاح الجو المقاتلة ونجاة قائدها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة سقطت أثناء قيامها بعد ظهر اليوم الأربعاء، برحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوب المملكة.

الأردن.. سقوط إحدى طائرات سلاح الجو المقاتلة ونجاة قائدها

وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية خسائر بشرية، إذ قام الطيار بالقفز من الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان مستخدمًا مظلة النجاة وتم إخلاؤه إلى مدينة الحسين الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة له وحالته العامة مستقرة.

نظام العمل بالسوار الإلكتروني فيما يخص بعض الإجراءات القضائية

وفي سياق منفصل اعتمدت المملكة الأردنية الهاشمية، في وقت سابق نظام العمل بالسوار الإلكتروني فيما يخص بعض الإجراءات القضائية.

وزير العدل الأردني

وكشف وزير العدل الأردني الدكتور أحمد الزيادات، أن هذا الإجراء ما هو إلا إقرار لآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022، الصادر بالاستناد إلى المادة ( 25/ مكررة) من قانون العقوبات المعدل.



وتنص المادة سالفة الذكر، حسب إشارة الوزير، على "توسيع شريحة بدائل العقوبات السالبة للحرية، لتتضمن المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة"، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال السوار الإلكتروني.

ونوه "الزيادات"، حسب ما نقله عنه الموقع الرسمي لوزارة العدل، بأن السوار سيستخدم كذلك في التتبع والمراقبة الإلكترونية بدلًا من التوقيف القضائي، وهذا اعتمادًا على أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

بهذه الإجراءات، يمكن للمحكمة إصدار قرار بوضع الشخص تحت المراقبة الإلكترونية، مع تحديد فترة زمنية ونطاق جغرافي لسيره، على أن تشرف مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام على تقييم مدى التزام المتهم بما صدر بحقه.

كما تهدف التقنية الحديثة، حسب الوزير، إلى تقليل الآثار الناتجة عن العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي، خاصة للأشخاص غير المكررين.

كذلك يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق سياسة، غرضها عدم خلط غير المكررين مع الموقوفين والمحكوم عليهم، بما يضمن لهم المحافظة على وظائفهم.

وفي هذا الصدد، أوضح "الزيادات" أن الوزارة اشترت 1500 سوار إلكتروني، وقد يكون هذا العدد قابل للزيادة ليبلغ 5000 سوار.

الأردن والولايات المتحدة الأمريكية يؤكدان عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وشددا على حرصهما على تطويرها.

وأكد الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وشددا على حرصهما على تطويرها.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في مقر الوزارة بعمان، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الدبلوماسية العامة والشؤون العامة إليزابيث آلين.

وزارة الخارجية الأردنية



وثمّن الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن وأهميته في رفد العملية التنموية وفي مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية عليها.

سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة

وخلال اللقاء بحث الصفدي وآلين سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

مؤخرا، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب الأردن.

وقال بايدن، خلال لقائه مع الملك عبدالله الثاني، إن واشنطن مستمرة في تعزيز التعاون مع عمان.

وأعرب بايدن عن شكره للعاهل الأردني على العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وعمان، فيما قال العاهل الأردني إن هناك الكثير من التحديات في منطقتنا ويمكنكم الاعتماد علينا لمواجهتها معا.