شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء أزمات استغلال "أسطح العقارات" بين ملاك الشقق.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " يهم الملايين.. انهاء أزمات استغلال اسطح العقارات بين ملاك الشقق"، استعرض خلاله كيفية تصدى محكمة النقض لتلك الإشكالية التى تتسبب فى العديد من الأزمات والمشاكل حيث رسخت لعدة مبادئى أبرزها أن سطح العقار يعد من الأجزاء المشتركة بين جميع الملاك، شريطة أن البائع لم يدون فى عقود البيع بند لإخراجه من بين الملكية الشائعة، وإليكم التفاصيل كاملة:

يهم الملايين.. انهاء أزمات اسطح العقارات بين ملاك الشقق.. النقض تؤكد: سطح العقار يعد من الأجزاء المشتركة بين جميع الملاك.. شريطة أن البائع لم يدون في عقود البيع بند إخراجه من بين الملكية الشائعة







