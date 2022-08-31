شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الكرامة يشيد باستجابة الرئيس السيسى للقوي السياسية بشأن دعم الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد سامي الرئيس الشرفى لحزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما طرحه الأطراف المشاركين فى الحوار الوطنى، وقراره بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيها بدلا من 100.

ووصف "سامي" في تصريحات لـ"الخليج 365" قرارات الرئيس السيسى بدعم الأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيها بدلا من 100 بأنها حس انساني من أكبر صانع قرار في الدولة" مضيفا :" هذا الأمر يشعرني بالاضطئمان على الفئات المحتاجة".

وأشار إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية شيء جيد جدا، مضيفا :" من الأمانة أن نذكر أنه قبل مطالبة القوي السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجات كان هناك قرارات من الرئيس بدعم المواطن المصري منها برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة و مبادرة حياة كريمة".

واختتم تصريحاته قائلا: "نتمني من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يتم الاستحابة للقوي السياسية في القضايا الأخرى".

وقد استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما طرحه الأطراف المشاركين فى الحوار الوطنى، وقرر الرئيس السيسى، زيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيها بدلا من 100.

كما وجه الرئيس السيسي، بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية الحوار الوطني، وأهمية ما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطرافه، وذلك في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار الوطني، وأن الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته.

وشهدت أطروحات القوى السياسية من خلال المناقشات بالحوار الوطني، مقترحات بزيادة الدعم، فوجه الرئيس بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضا تقديم دعم اضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما وجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

توجيهات الرئيس استجابة لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وتدخل الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ غدا الأول من سبتمبر، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري.