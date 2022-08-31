شكرا لقرائتكم خبر عن السطو المسلح على منزل أوباميانج يتسبب في فشل انتقاله لتشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الشكوك تحوم حول مستقبل بيير إيمريك أوباميانج لاعب فريق برشلونة الإسباني وموقفه سواء بالبقاء داخل الفريق الكتالوني أو الرحيل في ظل العروض المقدمة له خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الماضية بأن أوباميانج يمتلك العديد من العروض تشجعه للرحيل في ظل تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونخ مما يعني أن أوباميانج سيكون دوره أقل من العام الماضي داخل الفريق الكتالوني.

تشيلسي يستهدف التعاقد مع أوباميانج

وبالفعل دخل تشيلسي في مفاوضات جادة من اللاعب الجابوني من أجل تدعيم صفوف هجوم البلوز خاصة بعد رحيل كل من روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر عن صفوف الفريق.

وعلى الرغم من أن مفاوضات تشيلسي وأوباميانج كانت متقدمة إلا أن التقارير الصحفية التي نشرت اليوم تؤكد إلى امكانية تراجع إدارة البلوز عن التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني.

إصابة أوباميانج تعرقل انتقاله لتشيلسي

ووفقا لما نشرته صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، فإن أوباميانج قد تعرض للإصابة أثناء السطو المسلح الذي تعرض له منزله قبل أيام مما يدفع تشيلسي للتراجع عن الصفقة.

وتؤكد الصحيفة الإنجليزية بأن أوباميانج قد تعرض لكسر في الفك خلال عملية السرقة مما سيؤدي ذلك للابتعاد عن الملاعب لعدة أسابيع.

يذكر أن تشيلسي قد تعرض أمس لهزيمة صادمة أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.