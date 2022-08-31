شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يدخل الصراع فى محاولة ضم ماركوس ألونسو فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبة قوية من مسئولي إنتر ميلان من أجل التعاقد مع اللاعب الأسباني ماركوس ألونسو ظهير أيمن تشيلسي الإنجليزي، يأتي ذلك ضمن خطة الفريق الإيطال فى تأمين خط دفاعه الخلفي قبل إنتهاء الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو المتخصص فى سوق الإنتقالات، أن نادي إنتر ميلان تقدم بعرض مالي ضخم من أجل ضم الظهير الأسباني، فى الوقت الذي لم يحسم فيه مسئولي "البلوز" قرارهم الرسمي بشأن الموافقة على العرض المقدم من عدمه.



موقف اللاعب من عرض الإنتر فى الفترة الحالية

وأشارت بعض المصادر الصحفية القريبة من اللاعب أنه يرفض العرض الإيطالي فى الوقت الراهن،حيث أن اللاعب يمني النفس من إنهاء مفاوضات ضمه لبرشلونة الأسباني فى الفترة الحالية، فى ظل رغبته الشديدة فى الإنضمام للفريق الكتالوني هذا الموسم.



أسباب تأخر صفقة ألونسو من الإنضمام لبرشلونة

ويري مسئولي نادي تشيلسي الإنجليزي إمكانية عقد صفقة تبادلية، فى ظل رغبة الفريق الكتالوني القوية فى الحصول على خدمات ماركوس ألونسو الظهير الأيمن للفريق، الأمر الذي يرفضه بشدة الفريق الأسباني فى الفترة الحالية، حيث أنه يبحث عن الإستفادة المالية من صفقة أوباميانج.

وفى سياق متصل أفادت بعض التقارير عن رغبة نادي برشلونة فى الحصول على خدمات ماركوس ألونسو مقابل الحصول على 15 مليون يورو، الذي يريد الفريق الإنجليزي إنهاء صفقة المهاجم الجابوني بها، دون دفع أي مقابل مادي من شراء ظهير "البلوز".