احتجاجات وصواريخ وحظر تجوال واقتحام القصر الرئاسي.. ماذا يحدث في العراق؟

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد العراق خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من أعمال العنف نتج عنها سقوط ما لا يقل عن 20 شخصاً، بعد اشتباكات بين أنصار التيار الصدري من جهة، وقوات الأمن وأنصار تحالف الإطار التنسيقي من جهة أخرى.

واندلعت الاشتباكات عقب إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله الحياة السياسية، لتمتد الأزمة إلى القطاع المصرفي وخدمات الانترنت.

وفي أعقاب ذلك، دعا مقتدى الصدر أنصاره لإنهاء احتجاجاتهم وسط العاصمة بغداد، الثلاثاء، بعد مقتل نحو 22 شخصاً في الاشتباكات بين أتباعه وقوات الأمن.

ولكن السؤال: لماذا وصل العراق إلى هذه المرحلة من العنف؟

أبرز فصول الأزمة

تعتبر الانتخابات المبكرة التي اجريت في أكتوبر 2021 نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وقالت السلطات العراقية إن تلك الانتخابات المبكرة جاءت استجابة لمطالب المحتجين عام 2019 والتي أدت إلى الإطاحة بالحكومة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز التيار الصدري، بحصوله على 73 مقعداً من مجموع 329 مقعداً في البرلمان، إلا أن هذا الفوز لم يمكّن الكتلة الصدرية من تشكيل حكومة أغلبية لوحدها، وكان لا بد من تحالف لتشكيل حكومة ائتلاف وطنية.

وفي بلد تحكمه المحاصصة على أساس طائفي، زاد عدم التوصل إلى اتفاق من تعقيد المشهد، وكان المعتاد في الدورات السابقة أن تتوافق أحزاب الأغلبية الشيعية لتشكيل حكومة، وفقا للعرف المتبع منذ أول انتخابات أجريت بعد الإطاحة بالنظام السابق، يكون فيه رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس الجمهورية كردياً، ورئيس البرلمان سنياً.

وشكّل التيار الصدري تحالف "إنقاذ وطن" مع ائتلاف سني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ورشح محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان والسياسي الكردي هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية، وجعفر محمد باقر الصدر رئيسا للحكومة.

ولم يتمكن التيار الصدري من تشكيل حكومة لأن الأسماء التي اقترحها واجهت اعتراضات من قبل ائتلاف "الإطار التنسيقي" الشيعي المنافس، الذي يضم فصائل مدعومة من إيران وتحالف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ودائما ما يصر مقتدى الصدر على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بينما يريد قادة الإطار التنسيقي العودة إلى أسلوب التوافق المتبع في الدورات السابقة.

وفي الـ 12 من يونيو الماضي، استقال نواب الكتلة الصدرية، بإيعاز من زعيمها بعد تعثر تشكيل الحكومة. وأجرى الإطار التنسيقي مباحثات مع الأكراد والسنة لتشكيل الحكومة، واختار بتاريخ 26 يوليو الماضي، محمد شياع السوداني، مرشحا لرئاستها.

ورفضاً لترشيح السوداني، الذي ينظر إليه بأنه من الموالين للمالكي، قام أنصار الصدر في 30 يوليو باقتحام مبنى البرلمان واعتصموا داخله مما أشعل فتيل احتجاجات مضادة.

وفي 10 أغسطس، أمهل الصدر مجلس القضاء الأعلى أسبوعا واحدا لحل البرلمان لإنهاء المأزق السياسي، لكن المجلس قرر أنه يفتقر إلى السلطة للقيام بذلك.

وفي 23 أغسطس امتد اعتصام أنصار الصدر إلى مبنى مجلس القضاء للتأكيد على المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

بيان الحائري

وفي الـ 28 من أغسطس، أعلن رجل الدين الشيعي كاظم الحائري، الذي يعد مرجعية دينية للتيار الصدري، اعتزاله العمل الديني لأسباب صحية، ودعا لاتباع قيادة المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي.

وحمل بيان اعتزال الحائري في طياته تحذيراً ضمنياً للصدر، حيث اقل: "على أبناء الشهيدين الصدريين أن يعرفوا أن حب الشهيدين لا يكفي ما لم يقترن الإيمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقي لأهدافهما التي ضحيا بنفسيهما من أجلها، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الانتساب، ومن يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين أو يتصدى للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية فهو - في الحقيقة- ليس صدرياً مهما ادعى أو انتسب".

وسارع الصدر في الرد على الحائري، حيث كتب تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: "يظن الكثيرون بمن فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فضل والدي محمد صادق الصدر الذي لم يتخلَّ عن العراق وشعبه".

وأضاف الصدر أن اعتزال الحائري "لم يكن بمحض إرادته"، متابعاً: "إنني لم أدعِّ يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر… وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته"، في إشارة إلى القوى السياسية الشيعية المنضوية فيما يعرف بـ"الإطار التنسيقي".

ذروة الأزمة

وفي 29 أغسطس، بلغت الأزمة ذروتها بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية، مما أسفر عن توسع الاحتجاجات واقتحام أنصار تياره لعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها القصر الجمهوري.

وعززت السلطات العراقية وجودها الأمني في المنطقة الخضراء وأعلنت حظرا للتجوال في بغداد ثم في جميع محافظات البلاد.

صواريخ

وأصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً، نقلته وكالة الأنباء العراقية، قالت فيه إن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بـ 4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، ما أدى لحدوث أضرار فيه، موضحة انها حددت مكان إطلاق الصواريخ من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي بغداد.

وتجول مسلحون في شاحنات صغيرة يحملون مدافع رشاشة ملوحين بقاذفات قنابل يدوية بينما التزم السكان بحظر التجوال.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار التيار الصدري من جهة، وقوات الأمن ومناصري الإطار التنسيقي المناوئ لمقتدى الصدر من جهة ثانية، أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.

وفي 30 أغسطس، دعا الصدر أنصاره لفض الاعتصام، منددا بأعمال العنف التي شهدها العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، والسلطات العراقية في المقابل رفعت حظر التجوال بعد بدء انسحاب أنصار التيار الصدري.