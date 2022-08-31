شكرا لقرائتكم خبر عن المماطلة بتسليم الميراث يعتبر جريمة فى هذه الحالة.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "لملايين للورثة.. كيف تصدت المحكمة الدستورية لأحكام البراءة فى جريمة الإمتناع عن تسليم الميراث؟"، لماذا صدرت العديد من الأحكام بالبراءة فى جريمة الامتناع عن تسليم الميراث تأسيسا على عدم رفع دعوى فرز وتجنيب للتركة؟ وتصدى المحكمة الدستورية العليا للأزمة من خلال إرساء مبدأ قضائيا قالت فيه: " الجريمة تتحقق ولو كانت الحصة شائعة غير مفرزة"، وإليكم التفاصيل كاملة:

للورثة.. كيف تصدت "الدستورية" لأحكام البراءة في جريمة الإمتناع عن تسليم الميراث؟.. أحكام البراءة صدرت تأسيسا علي عدم رفع دعوي فرز وتجنيب للتركة.. والدستورية تؤكد: الجريمة تتحقق ولو كانت الحصة شائعة غير مفرزة



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