بالصور- محافظ أسوان يحيل شكوى أهالى قرية أبو سمبل ضد مسؤولى الوحدة المحلية للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إحالة الشكوى المقدمة بواسطة عدد من المواطنين ضد المسئولين بالوحدة المحلية بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة، التي تتضمن استغلال مواقعهم في الاتجار بأملاك الدولة إلى المستشار القانوني بالمحافظة مما تسبب فى وجود نزاعات بين المواطنين على قطعة أرض ، مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، وبعض العمد لإجراء تحقيق ميدانى والتأكد من مصداقية الشكوى تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة فيها .

جاء ذلك بعد تقدم أحد المواطنين بشكوى للمحافظ خلال اللقاء الجماهيرى الدورى الأسبوعى بقاعة عروس النيل، والذي إستمع فيه لشكاوى ومطالب حوالى 30 مواطن ومواطنة.

واستجاب اللواء أشرف عطية للدعوة التى وجهتها العروسة نجاح . ع لحضور حفل زفافها الشهر القادم تعبيرا عن فرحتها بتلبية المحافظ لمطالبها من خلال توفير الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية، بجانب صرف 7 آلاف جنيه لإتمام زواجها بعد تأجيله لحوالى 4 مرات.

كما وجه بصرف إعانة مالية عاجلة لإحدى السيدات الغارمات من أجل تمكينها لتسديد المديونية المالية المتأخرة عليها ، وعدم قدرتها على السداد، بجانب إدراجها ضمن تجهيز العرائس لمبادرة "الناس لبعضهم"، وهو الذي توازى مع إدراج أكثر من حالة نظرا للظروف المعيشية الصعبة لأسرهم .

وكلف أشرف عطية المسئولين برفع كفاءة وإعادة إعمار عدد من المنازل التي تعرضت للسيول الأخيرة، بالإضافة إلى صرف إعانات مالية عاجلة لمواجهة متطلبات الحياة، فضلا عن صرف مساعدات عينية وغذائية.

ووجه إلى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية، مع توفير الفحص والعلاج المجانى لحالات أخرى ، علاوة على الإسراع فى إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة، وأيضاً صرف 500 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر لحالات تعاني من عدم تفعيل فيزا المعاش.

ووجه عطية رئيس مركز ومدينة أسوان بالتنسيق بين معهد الأورام وشركة الإعلانات لتركيب مظلة استراحة انتظار المرضى وذويهم بمسطح 40 م2 وذلك لحمايتهم من حرارة الشمس أثناء إنتظارهم لدخول المعهد وتلقى العلاج .