بالصور- غلق 49 محلا ببورسعيد لعدم سداد المستحقات المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الأربعاء، لتنفيذ قرارات غلق وتشميع محلات مخالفة لشروط الترخيص، وللامتناع عن سداد المستحقات المالية المتأخرة عليهم.

أشار دكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إلى أن الحملة في يومها الثاني أسفرت عن غلق وتشميع 22 محلات مخالفة لشروط الترخيص، وللامتناع عن سداد المستحقات المالية المتأخرة عليهم، بينما جرى غلق 27 محل باليوم الأول للحملة، ليصل إجمالي المحلات إلى 49 محل جرى غلقها وتشميعها.

وأكد على أن الحملة مستمرة، وأنه سبق توجيه عدة إنذارات لهم ولأكثر من مرة للالتزام بشروط الترخيص، وسداد المستحقات المالية عليهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أنهم لم يلتزموا واستمروا في المخالفة.