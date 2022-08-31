العبادي يجدد الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

جدد ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وأكد ائتلاف النصر ، في بيان صحفي، أن "على القوى السياسية تصفير الأزمة، وطي صفحة فاجعة الأحداث التي جرت مؤخرا وما قبلها، والشروع الجاد والبنّاء لرسم مراحل حل وطني دستوري متفق عليه بين جميع الأطراف، وبسقوف زمنية سريعة، بعيداً عن عقلية المنتصر وروح الكراهية وكسر الإرادات".

وأوضح البيان أن "أي حل يجب أن تترجمه خارطة طريق واضحة ومحل اتفاق الجميع، تستند إلى قواعد دستورية وقانونية ومؤسسية شرعية، ولبلوغها لابد من انتهاج الحوار والتحلي بالروح الإيجابية وتحمّل المسؤولية المشتركة، والتقليل من سقوف المطالب، واعتماد التنازلات المتبادلة، خدمةً للصالح العام".

و قال "إننا نرى ضرورة الاتفاق على خارطة طريق على وفق مرحلتين، المرحلة الأولى حل الأزمة الراهنة بما ينهي الانسداد القائم، والمرحلة الثانية الاتفاق على خطوط عريضة لإصلاح النظام السياسي ليتمكن من تجاوز مصداته الذاتية، ويكون كفوءاً وصالحاً وقادراً على إدارة الدولة".

وجدد ائتلاف النصر الدعوة إلى "اعتبار المرحلة القادمة مرحلة إنتقالية يتفق على مدتها، تنتهي بانتخابات مبكرة جديدة وعادلة ومحل اتفاق على قوانينها وآلياتها، وتشكيل حكومة جديدة محل إتفاق بين الأطراف كافة، مهمتها الأساس تمشية أمور الدولة والاعداد لانتخابات نزيهة تؤسس لمرحلة دستورية سليمة" .