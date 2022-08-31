المغرب يلغي إجتماعا مع جوزيب بوريل لهذه الأسباب

اسماعيل عبد الحي - ألغى المغرب اجتماعا كان مقرّرا الشّهر القادم مع مفوض الإتحاد الأوروبي للأمن والسّياسة الخارجية جوزيب بوريل، بعد تصريحاته الأخيرة حول الصّحراء الغربية وفقا لوسائل إعلام محلية وأجنبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية المغربي ألغى الإجتماع المقرر دون إبداء أسباب هذا القرار، مكتفية بالقول إن زيارة بوريل للرباط الآن “غير مناسبة”، فيما رجح مراقبون أن يكون الإلغاء مرتبطا بتصريحات بوريل حول الصّحراء الغربية.

وكان بوريل شدّد في مقابلة الثّلاثاء الماضي مع قناة اسبانية على ضرورة “التشاور” مع الشعب الصحراوي في أي حل للنزاع، وهو ما أثار غضب المغرب، بحسب صحيفة “إل إسبانيول”.