مهاجم بايرن يقترب من العودة الى الدوري الإيطالي

30 أغسطس , 2022
بايرن: أصبح مهاجم بايرن ميونخ الهولندي “جوشوا زيركزي”، قريبًا من العودة إلى الدوري الإيطالي، الذي أمضى فيه فترة قصيرة من قبل ضمن صفوف بارما.
ووفق شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، فإن جوشوا أصبح على وشك الانضمام رسميا إلى فريق بولونيا.
وأشارت إلى اجتياز مهاجم بايرن الفحوصات الطبية بنجاح في النادي الإيطالي، الإثنين، قبل أن يوقع على عقد حتى صيف 2026.
ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة رسميا، الثلاثاء، حيث ستبلغ قيمتها 8.5 مليون يورو، إلى جانب مليون آخر سيحصل عليه بايرن بعد خوض اللاعب 25 مباراة رسمية.
وتضمّن الاتفاق حصول بايرن على 50% من نسبة بيع المهاجم الهولندي مستقبلًا، فضلًا عن خيار إعادة الشراء وحق المطابقة.
ما يعني ضرورة إبلاغ النادي البافاري أولا حال تلقي بولونيا عرضًا آخر لضم زيركزي مستقبلًا.
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