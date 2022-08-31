شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة تحكم.. أولوية الكلام بالاجتماعات النوعية لأعضاء أمناء الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، علي أن تكون الأولوية في الكلام خلال اجتماعات اللجان النوعية، لأعضاء مجلس الحوار الوطني.

وتضمنت المادة (19) من اللائحة ترتيب الكلمات أثناء الاجتماعات، إ نصت علي :"على أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان".

فيما تنص المادة 6 على أنه يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها، كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.