شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: لدينا بديل استثنائي لايرلينج هالاند داخل الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي حديثه واشاداته المتكررة للاعبي الفريق وذلك بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة واحدة واحتلال المركز الثاني حتى الآن بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

وأكد جوارديولا المدير الفني للسيتي عن ثقته الكاملة في جميع اللاعبين وأنه سعيد بالاداء الذي يقدمه ايرلينج هالاند مهاجم الفريق الجديد ومسهماته في فوز الفريق بالمباريات الماضية.

إضافة إلى ذلك فأكد جوارديولا أنه أيضا يثق في اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم الفريق والذي لم يحظ على فرصة للمشاركة بشكل اساسي في المباريات الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان قد انتقل نجم فريق مانشستر سيتي الحالي لصفوف الفريق الإنجليزي قادما من صفوف فريق ريفر بليت، حيث يعتبره جوارديولا هو المهاجم البديل للنجم النرويجي هالاند والذي اظهر تحولا كبيرا في مستواه الفترة الماضية.



تصريحات جوارديولا عن جوليان ألفاريز



وتحدث بيب جوارديولا عن المهاجم الارجنتيني على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة السيتي أمام نوتنجهام فورست مساء اليوم الأربعاء: "إنه لاعب متواضع جدا وإيجابي للغاية لنا".

وأكمل:" إنه يقدم اداء متميزا في التدريبات الخاصة بنا ويبذل مجهود كبير ويقدم كل ما عنده، كان لديه دور فعال في مرحلة الاعداد للموسم الجديد ولعب لبعض الدقائق الآن وشارك في صناعة هدفين المباراة الماضية".

جوارديولا يتحدث عن هالاند

وواصل جوارديولا حديثه عن ايرلينج هالاند مهاجم الفريق قائلا: "أعلم أن الجميع يتحدث عنه كثيرا، والكل معجب بما يقدمه ونحن كذلك أيضا واتمنى أن يشعر بالارتياح معنا في ناذيه الجديد، لم نكن نمتلك أي شكوك حول اداءه المتميز هذا، نعمل على تحسين اداءه لتطويره بشكل كبير".



وأختتم بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي حديثه رافضا التعليق على موقفه من اشراك هالاند بشكل أساسي خلال مباراة الليلة أم لا حيث اكتفى قائلا: " سترى ما سيحدث".

يذكر أن السيتي يحتل الآن المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد عشر نقاط حصدهم من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد أمام نيوكاسل يونايتد.