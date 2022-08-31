رسميًا.. مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق للتعاقد مع أنتوني جناح أياكس

لندن: كشف مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في بيان توصله لاتفاق للتعاقد مع البرازيلي “أنتوني” جناح أياكس أمستردام.

ومرة أخرى، سيلعب أنتوني لاعب منتخب البرازيل تحت قيادة المدرب “إيريك تن هاج” الذي انتقل هذا الصيف من أياكس إلى يونايتد.

وسجّل أنتوني 12 هدفًا، وصنع عشرة أهداف في 33 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي ليساعد أياكس على حصد لقب الدوري الهولندي للموسم الثالث على التوالي، وبلوغ دور الستة عشر دوري أبطال أوروبا.

ولم يكشف يونايتد عن التفاصيل المادية، بينما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أنها ستكلّف حوالي 80.75 مليون جنيه إسترليني (94.63 مليون دولار) بشكل مبدئي، مع وجود حوافز بقيمة 4.25 مليون جنيه إسترليني في عقد اللاعب الشاب البالغ 22 عاما.

هذا وانضم أنتوني إلى أياكس قادمًا من ساو باولو في شباط 2020، وخاض أكثر من 80 مباراة مع بطل هولندا وسجّل 25 هدفًا في كل المسابقات. وشارك أنتوني في تسع مباريات دولية مع البرازيل منذ ظهوره الأول في 2021 وسجّل هدفين.

وسيصبح أنتوني خامس لاعب ينضم ليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ليساندرو مارتينيز وتايرل مالاسيا وكريستيان إريكسن وكاسيميرو.

ويأتي الإعلان عن ضم أنتوني، وسط تكهنات إعلامية حول مستقبل المهاجم كريستيانو رونالدو، حيث ذكرت تقارير أن الهدّاف البرتغالي يتطلع للرحيل عن أولد ترافورد بعدما أخفق النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري برصيد ست نقاط من أربع مباريات وسيلعب في ضيافة ليستر سيتي متذيل الترتيب يوم الخميس.