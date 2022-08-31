ضبط 19 شاحنة محملة بمواد مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، ضبط 19 شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة في كمرك المنطقى الوسطى.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هذه العمليات تتم بمتابعة واشراف مباشر من قبل المدير العام الحقوقي شاكر الزبيدي، فيما بينت تفاصيل هذه المواد وهي (مرمر، مواد بلاستيكية، مواد غذائية، حديد، اثاث ،رافعة شوكية، زيوت محركات، معمل سمنت، فلين ديكور، ومواد متنوعة اخرى) ".



وأضافت، أن "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".