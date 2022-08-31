انت الان تتابع خبر بالصور.. الدفاع المدني تشرع بتنظيف مقتربات مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "سخرت جهدها من آليات حوضية ومنتسبين من أجل المساهمة مع دوائر أمانة بغداد بتنظيف مقتربات مجلس النواب وبأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأوضحت المديرية، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن المهام الوطنية التي تنفذها طوعاً مديرية الدفاع المدني من أجل دعم الاستقرار الوطني".