وضع خاص للمرأة.. ننشر معايير تقييم المشروعات الخضراء الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت الحكومة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.

وتستهدف المبادرة وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وفيما يلي معايير تقييم المشروعات المقدمة إلى المبادرة:

المعيار الأول: المكون الأخضر

يتضمن النقاط الإرشادية التالية والتي من المتوقع توافرها في المشروع على سبيل المثال وليس الحصر:

1- الاستدامة.

2- استخدامات الطاقة (الطاقات المتجددة / كفاءة الطاقة).

3- الانبعاثات والتلوث.

4- إدارة المخلفات وتطبيقات الاقتصاد الدوار.

5- التكيف مع التغيرات المناخية.

6- خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

المعيار الثاني: المكون التكنولوجي

يتضمن النقاط الإرشادية التالية التي من المتوقع توافرها في المشروع على سبيل المثال وليس الحصر:

1- تطبيقات الهاتف المحمول.

2- تطبيقات الويب.

3- إنترنت الأشياء IoT.

4- الذكاء الاصطناعي.

5- الاستشعار عن بعد.

6- معالجة البيانات الضخمة.

7- تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

8- نظم المعلومات الجغرافية.

المعيار الثالث: القابلية للتكرار

يتضمن النقاط الإرشادية التالية التي من المتوقع توافرها في المشروع على سبيل المثال وليس الحصر:

1- القابلية للتكرار أو التوسع واستدامة الأثر.

2- الاستدامة المالية والفنية للمشروع.

3- ذات عنصر ابتكاري.

المعيار الرابع: الأثر

يتضمن النقاط الإرشادية التالية التي من المتوقع توافرها في المشروع على سبيل المثال وليس الحصر:

1- وجود مقاييس لأنشطة وخطوات المبادرة/المشروع.

2- كيف تفيد المبادرة المؤسسة/المجتمع بشكل مباشر؟.

3- الأثر الممتد للمبادرة.

4- النتائج واقعية ومدعومة بالبيانات.

تقييم المشروعات المتعلقة بالمرأة

يتم تقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة طبقا للمعايير السابقة بالإضافة لمعيار آخر وهو:

المعيار الخامس: التمكين وتكافؤ الفرص (مخصص فقط لمشروعات المرأة)، ويتضمن النقاط الإرشادية التالية التي من المتوقع توافرها في المشروع على سبيل المثال وليس الحصر:

1- نسبة السيدات المشاركات/إدارة المبادرة/المشروع.

2- كيفية استهداف السيدات لتعزيز دورهم في الانتقال للاقتصاد الأخضر.

3- كيفية استهداف احتياجات المرأة ذات العلاقة.

4- كيفية بناء القدرات (التعليم والتدريب) للعاملين والمستفيدين من المبادرة/المشروع.

​تأتي المبادرة في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.