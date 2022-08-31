السفير المصري في هراري يسلم رئيس زيمبابوي دعوة من الرئيس السيسي لحضور قمة قادة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - سلم السفير محمود فاروق عامر، سفير مصر في هراري، الرئيس الزيمبابوي "ايمرسون منانجاجوا"، دعوة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة قادة العالم التي تعقد في إطار فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الزيمبابوي للسفير المصري بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السفير المصري استعرض خلال اللقاء الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصحة، والزراعة، والتشييد والمقاولات، وذلك لمساعدة زيمبابوي الشقيقة على إقامة مدينتها الذكية الجديدة ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أرحب.

ومن جانبه، أثنى الرئيس الزيمبابوي على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه للقاء السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.