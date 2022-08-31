بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري



محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (د ب أ):

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تضامنها مع "عدد لا حصر له" من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا.

وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، دعت البعثة في بيان، السلطات المعنية لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية تقوم على الحقوق، وتؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة .

ووثقت البعثة حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضين سياسيين إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين.

وقال القائم بأعمال رئيس البعثة إن "البعثة تؤكد مجدداً أن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".