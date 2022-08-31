البحرية الأمريكية تقول إنها أحبطت محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة وطهران تكذبها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت البحرية الأميركية، الثلاثاء، إحباط محاولة زورق تابع للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة تابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج، في حين كذبت طهران الرواية الامريكية وقالت انها اوقفت السفينة ومن ثم أفرجت عليها.

وأوضحت البحرية في بيان أن عملية اعتراض الزورق، التي استغرقت 4 ساعات، دفعته لمغادرة المنطقة.

واعتبرت البحرية تصرفات زورق الحرس الثوري الإيراني "صارخة وغير مبررة". وكشفت عن صورتين ثابتتين للسفينة خلال المحاولة الإيرانية.

من جانبه ذكر موقع نورنيوز المقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أوقف وأطلق سراح سفينة أميركية غير مأهولة في المياه الخليجية بعد أن انقطعت اتصالات الملاحة بها.

وأكد، أن إيقاف السفينة الحربية الأميركية تم بعد تواجدها في المنطقة، حيث تم شرح الأمور المتعلقة بقوانين ضمان أمن الملاحة البحرية للجانب الأميركي.

وأضاف الموقع أن هذا الإجراء تم بهدف تأمين أمن وسلامة مسارات السفن، وتجنب وقوع حوادث محتملة في هذه المنطقة.

واعتبر الموقع أن الرواية الأميركية عن الحادث غير حقيقية وتتعارض مع الواقع، وقال إنها "محاولة أميركية لخلق إنجازات للهروب من إخفاقاتها".

كما سجل الموقع تحركا في الأسابيع الماضية لعدد من السفن الأميركية غير مأهولة من البحرين بتجاه المياه الخليجية والمياه الدولية، دون الالتزام بقوانين استخدام هذه السفن، بحسب قوله.

بدورها، أعلنت قوات البحرية التابعة للقيادة الوسطى الأميركية أنها أحبطت محاولة من قبل الحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة مُسيَّرة من طراز "سايلدرون إكسبلورر"، طولها 7 أمتار وتتبع للأسطول الخامس الأميركي في الخليج، يومي 29 و30 من أغسطس/آب الحالي.

وشاركت القيادة الوسطى الأميركية وصفحة الأسطول الخامس الأميركي على تويتر، مقطعا مصورا يظهر محاولة سفينة الدعم "شهيد بازيار" التابعة للحرس الثوري الإيراني، سحب السفينة الأميركية "بشكل غير قانوني" في مياه الخليج.

وقالت البحرية في بيان إن الأسطول الخامس رصد في المياه الدولية سفينة الدعم "شاهد بازيار" التابعة لبحرية الحرس الثوري وهي تقوم بسحب المسيّرة البحرية في محاولة للاستيلاء عليها.

ونشرت القوات الأميركية سفينة للبحرية كانت في مهمة قرب الموقع، بالإضافة إلى مروحية من طراز "إم إتش-60 سيهوك" مركزها في البحرين، عندما شوهدت السفينة الإيرانية تسحب المسيّرة.

وكانت المسيّرة الأميركية "سايلدرون إكسبلورر" -المجهزة بأجهزة استشعار ورادارات وكاميرات- في مياه الخليج الدولية لجمع بيانات عن الملاحة وبيانات غير محددة، وفق ما أعلن الأسطول الخامس في البيان.

وتتمتع السفينة بجناح صلب على شكل شراع يبلغ ارتفاعه 5 أمتار ويضم ألواحا شمسية، وهي تسير في البحر بواسطة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن إرسالها في مهمة لمدة تصل إلى عام عبر تشغيلها من بُعد.

وكان سلاح البحرية الأميركية أعلن في عام 2020 أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورات "استفزازية خطرة" بالقرب من بوارج أميركية كانت تسير دوريات في المياه الدولية في الخليج.

وفي 2019، اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف هجومين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عُمان، ونشرت مقاطع قالت إنها تؤكد تورط عناصر الحرس في إحدى العمليتين.

المصدر: وكالات +مواقع الكترونية